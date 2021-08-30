Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidecek
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Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidecek

Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'a gidecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Ağustos-1 Eylül 2021 tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç'in davetine icabetle Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Ziyarette, ikili ilişkilerimizin tüm boyutları, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın ziyaret programı çerçevesinde ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı tarafından kabul edilmesi planlanmaktadır. Ziyaret vesilesiyle Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğumuzun açılış töreni de gerçekleştirilecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

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