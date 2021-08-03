Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu
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Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu'na, Iraklı mevkidaşından 'geçmiş olsun' telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'de devam eden yangınlar nedeniyle arayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştüğünü duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Türkiye'de devam eden yangınlar nedeniyle arayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün telefonda görüşmüştür. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkemizde devam etmekte olan yangınlar için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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