Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması Hatıra fotoğrafı çekimi Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması

Hatıra fotoğrafı çekimi

Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü

AA - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Kosova, Politika, Güncel, Haberler

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