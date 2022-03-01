Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Gervalla ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması Hatıra fotoğrafı çekimi Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla'yı karşılaması
Hatıra fotoğrafı çekimi
Heyetin toplantı masasında oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla ile bir araya geldi.