Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek
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Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

06.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:18
Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, İspanya'ya gidecek

Gelen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın daveti üzerine 8 Ocak'ta İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın daveti üzerine 8 Ocak'ta İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'nın davetine icabetle 8 Ocak 2021 tarihinde İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, "Sayın bakanımızın, İspanyol mevkidaşıyla görüşmelerinde, ikili ilişkilerimiz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7'nci Zirvesi hazırlıkları görüşülecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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