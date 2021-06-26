Son dakika politika: Bakan Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katılacak

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Haziran'da Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Haziran'da Roma'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 28 Haziran Pazartesi günü Roma'da, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek. Ayrıca Çavuşoğlu'nun aynı gün tertiplenecek Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanla Toplantısı'na katılması da öngörülüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı