Bakan Bilgin: "Kanınız yerde kalmayacak"
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Bakan Bilgin: "Kanınız yerde kalmayacak"

Bakan Bilgin: 'Kanınız yerde kalmayacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eren-11 Operasyonunda, Bitlis Tatvan'da çıkan çatışma sonucu şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Rabbim yaralı askerlerimize tez zamanda şifa versin. Kanınız yerde kalmayacak."

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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