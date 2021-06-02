Bakan Bilgin: "Kanınız yerde kalmayacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Şehit olan Teğmenimiz Baki Koçak'a ve Korucumuz Yücel Aki'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum" ifadelerini kullandı.