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Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştüMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü.

Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü.

Bakan Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı nedeniyle Türkiye'de bulunan Gürsed'i Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Bakan Akar, görüşmede, Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu hatırlatarak, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Akar ayrıca FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed tarafından iki ülke arasında Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

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