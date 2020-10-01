Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

01.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:18

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye'nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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