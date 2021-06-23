Son dakika politika: Bakan Akar'dan 'MKEK' açıklaması: Özelleştirme yok

Bir son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e gelen Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştirilere ilişkin, "Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması.