Son dakika politika: Bahçeli: "Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt... Son dakika gelişmesine göre Bahçeli: "Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir.

Bahçeli: "Serok'un sözde Kürt sorununa vurgu yapması, CHP'nin bölücü bir kisveye bürünüp sözde Kürt sorunuyla ilgili rapor hazırlığı içinde olması içimizdeki devşirilmiş siyaset artıklarını teşhir etmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA