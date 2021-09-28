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Son dakika politika: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü

Son dakika haberleri... Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ'daki görev süresi biten Rus barış güçleri komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov'un yerine atanan Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Karabağ'daki görev süresi biten Rus barış güçleri komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov'un yerine atanan Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus barış güçlerinin yeni komutanı Tümgeneral Gennadi Anaşkin ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki son durumun ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye, görev süresi sona eren barış gücü eski komutanı Tümgeneral Rüstem Muradov'un da katıldığı kaydedildi. - BAKÜ

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Haber: Son dakika politika: Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Rus barış güçlerinin yeni komutanı Anaşkin ile görüştü - Haberler
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