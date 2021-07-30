Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi
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Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderdi.

- Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destek

Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi

BAKÜ - Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderdi.

Azerbaycan'dan orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangına müdahale ekibi başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gitmez üzere yola çıktı. Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekibin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla gönderildiğini belirten Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 100 kişilik ekibinin ilk olarak Muğla ilinin Dalaman ilçesine doğru hareket edeceğini ifade etti.

"Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız"

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler olduğunu vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çeken Mirzeyev, "Yangın söndürme ekiplerimiz özel teçhizatla donatılmıştır. Bu, bizim Türkiye gönderdiğimiz ilk grup olacak. Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız. Türkiye'ye göndermek üzere 2 helikopter ve 500 kişilik bir ekip hazır bulunuyor. Biz hazır durumda bekliyoruz, gerektiği takdirde göndermeye hazırız" dedi.

Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi
Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi
Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi
Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

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Son dakika gündem: Azerbaycan'dan orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye destekTürkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderildi - Haberler
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