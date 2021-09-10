Son dakika politika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Aziz Sancar'a fahri diploma

Son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a "Fahri Diploma" taltif etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a "Fahri Diploma" taltif etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'a "Fahri Diploma" verilmesine yönelik kararnameyi imzaladığı bildirildi. Aziz Sancar'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası insani ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetlerinden dolayı Aliyev tarafından "Fahri Diploma" ile taltif edildiği ifade edildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı