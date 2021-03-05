Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu
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Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

05.03.2021 20:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:16
Son dakika haberleri! KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a taziye telefonu

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı telefonla arayıp, taziyelerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Saner, Oktay ile telefon görüşmesinde, yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

KKTC halkının kazada şehit olan askerlerden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Saner, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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