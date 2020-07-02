Son dakika politika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat...
Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı.
02.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:39
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yönelik, "Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı. Başka adımlar da atılacak" dedi. - BERLİN
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Kaynak: İHA