Son dakika politika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı...
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Son dakika politika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı...

13.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:35
Son dakika politika: AK Parti Sözcüsü Çelik:

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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