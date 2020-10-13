Son dakika politika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı...
13.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:35
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Haydut devlet Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları hukukun açık ihlalidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal