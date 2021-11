Son dakika politika: AK Parti'li Yavuz, TBMM'de şehit yakınlarıyla basın toplantısı düzenledi

Ak Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Tbmm'de bir grup şehit yakını ile basın toplantısı düzenleyerek, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

AK Partili Yavuz, TBMM'de şehit yakınları ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Yavuz, her fırsatta, AK Parti olarak, ülkenin her yerinde şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret ettiklerini kaydetti. Metin Yavuz, "Onları bugün Meclisimizde ağırlamak da en başta isteğimiz oldu. Her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün de daha önceden planlanmış bir program dahilinde aziz şehitlerimizin yakınlarını Gazi Meclisimizde misafir ediyoruz" dedi.