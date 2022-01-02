Son dakika politika: AK Parti'li Özhaseki 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

KAYSERİ (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü belirterek, "Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık." dedi.

Özhaseki, kentteki restoranda düzenlenen 2021 Yılı Kayseri Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022 yılının Kayseri'ye ve Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgınının, tüm dünyada birçok sektörde tedarik zincirleri, çalışma koşulları ve tüketim alışkanlıkları gibi birçok alanda para ve maliye politikalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Özhaseki, Türkiye ekonomisinin, Kovid-19 gölgesinde sergilediği büyüme performansıyla dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin büyüme oranına değinen Özhaseki, "Küresel salgınla birlikte 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,1 oranında daraldı. Türkiye, yüzde 1,8 büyüdü. Çin ile birlikte büyüyen 2. ülke olduk. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, üçüncü çeyreğinde yüzde 7,8 oranında büyüyerek geçen yılki başarımızı daha da artırdık. Pandemi sürecinde ABD ve Avrupa ülkelerinde ise birtakım ilkleri de gördük. Kasım ayında ABD'de enflasyonun tarihinde ilk defa yüzde 6,8'e, Avrupa ülkelerinde ise yüzde 5 ortalamaya doğru yükseldiğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

"Çok şükür bizde raflar boş kalmadı"

Özhaseki, Kovid-19 salgınında birçok Avrupa ülkesinde olumsuz görüntülerin yaşandığına dikkati çekti.

"Avrupa'da başlayan ve tüm dünyayı vuran tedarik krizi sonucu ABD ve Avrupa'da birçok markette raflar bomboş kaldı." diyen Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Müşterileri geri çevirmemek ve market raflarının boş görüntüsüne engel olmak isteyen bazı market sahipleri, ürünlerin fotoğraflarıyla rafları kapattı. Çok şükür, bizde raflar boş kalmadı. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde akaryakıt krizi ortaya çıktı. Almanya'da inşaat ve emlak sektörlerinde fahiş fiyat artışları görüldü. Fransa'da öğrenciler gıda kuyrukları oluşturdu. Dünyada birçok ülkede başta gıda ve enerji olmak üzere farklı sektörlerde tedarik sıkıntıları halen devam ediyor. Pandeminin ortaya çıkardığı bir önemli sonuç ise AB ülkelerinde birbirlerine olan ciddi bir güven bunalımının ortaya çıkması oldu. AB ülkeleri, pandemi sürecinde birbirlerinin mallarına hatta maskelerine el koydu. Genel anlamda Batı'daki mozaiğin zor zamanlarda nasıl bir ruh hali taşıdığını bir kez daha gördük."

Özhaseki, Türkiye'nin pandemi sürecini başarılı şekilde yönettiğini, ihracatın yüzde 35 artışla 221 milyar dolar seviyelerine geldiğini, 2021 yılı cari işlemler açığının 12 milyar dolar gerilediğini ve istihdam artışının pandemi öncesi seviyenin üzerine çıktığını dile getirdi.

"13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor"

Ak Parti iktidarında birçok alanda üstün hizmetleri Türkiye ile buluşturarak dünyayla yarışır seviyelere yükselttiklerinin altını çizen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Ülkemize yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. Sadece son bir yılda yapılan hizmetleri anlatacak olsak burada zaman yetmez. Birkaç genel örnek verecek olursak 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, Cumhuriyet tarihinde ilk defa yüzde 50 artış ile 4 bin 250 lira oldu. 17 şehir hastanemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 13 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal ve Ovit Tüneli'ni, yine asrın projesi Marmaray'ı AK Parti olarak ülkemize kazandırdık. Şehirlerimizi otoyolları ve demir yoları ile donattık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Türkiye'de 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını 28 bin 473 kilometreye ulaştırdık. Bölgenin en önemli enerji projeleri arasında yer alan Türk Akımı Projesi'ni tamamladık. Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik."

Özhaseki, TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettiklerini ve 2,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını kaydederek, "Son 19 yılda çiftçilerimize toplam 165 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Yeni Türkiye'nin otomobili fabrikasının temelini attık. Yerli otomobilimizi 2023 yılında yollarda göreceğiz. Bugün artık Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girdi. Yerli ve milli İHA, TİHA ve SİHA'larımızla daha güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

"Son 19 yılda ise yatırım miktarı 45 milyara ulaştı"

Kayseri'de şehir hastanesi ve raylı sistem gibi önemli yatırımların hayata geçirildiğini ve bu yatırımların devam edeceğini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyükşehir Belediyesi önderliğinde 17 belediyemiz yatırım yapıyor. Toplamda bütün belediyelerimizin bu yıl itibarıyla Kayseri'ye yapacakları yatırım 1,7 milyar lira, kamu eliyle yapılan 6,7. Kayseri'ye önümüzdeki yıl 8,4 milyar liralık yatırım gelmiş oluyor. 2021 yılında Kayseri'mize 6 milyar 733 milyon 220 bin lira değerinde yatırım getirdik. Son 19 yılda ise yatırım miktarı 45 milyara ulaştı. 2021 yılında gerçekleşen ihracat rakamı 3,2 milyar dolar, ithalat rakamı ise 1,5 milyar dolardır. Yani Kayseri'mizde ihracat, ithalatın iki katından fazla gerçekleşmiştir. Yine 4. OSB kurma çalışmalarına sanayicilerimizden büyük bir talep var. 870 arkadaşımızın da dilekçesi var."

Programa AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Özhaseki, programın ardından Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yönetimini Sümer Amatör Evi'nde ziyaret etti.