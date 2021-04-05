Son dakika politika: AK Parti'li Arvas: "Darbe heveslilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'dır"
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Son dakika politika: AK Parti'li Arvas: "Darbe heveslilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: AK Parti'li Arvas: 'Darbe heveslilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'dır'

Son dakika haberlerine göre AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, darbe heveslilerin tek derdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Göbek bağı başka yerde olan vesayetçi ve statükocu amirallerin yaptığı 5. kol faaliyetidir.

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AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, darbe heveslilerin tek derdinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Göbek bağı başka yerde olan vesayetçi ve statükocu amirallerin yaptığı 5. kol faaliyetidir. Milletimiz 15 Temmuz'da bu zihniyeti mahküm etmiştir" dedi.

104 amiralin yayınladığı bildiriye tepki amaçlı bir açıklama yayımlayan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaşananların laik değilsen layık değilsin zorbalığı olduğunu söyledi. Arvas, "AK Parti ile birlikte devlet milletin iradesine geçtiğini belirterek, "Vesayet dönemi demode olmuştur. Halkı irtica, bölünme gibi çeşitli argümanlarla korkutarak, siyasete ayar verme alışkanlığı veya muhtıra, bildiri gibi açıklamalarla iktidara aba altından sopa gösterme devri kapanmıştır. En son 15 Temmuz'da buna cesaret edenlerin akıbeti ortadadır. Bilinmelidir ki Türkiye'de milletin seçtiği gelecek, seçmediği gidecek. Bunun dışında başka yola tevessül edenlerin cezası Anayasa'da bellidir. Deniz Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve laiklik vurgusu yaparak gece yarısı darbe imalı bir bildiri yayınlamaları kabul edilebilir bir durum değildir. Darbe heveslilerin tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Göbek bağı başka yerde olan vesayetçi ve statükocu amirallerin yaptığı 5. kol faaliyetidir. Milletimiz 15 Temmuz'da bu zihniyeti mahküm etmiştir. Ülke olarak geçmişte darbeler ve cuntalar nedeniyle ağır bedeller ödemek zorunda kaldık. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımız bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşıya kaldı. Ancak feraseti ve aziz milletimizin desteği ile bütün bunların üstesinden geldi. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin yanında, milletimiz ile birlikte bundan sonrada milli ve manevi değerlerimize saldıranlarla mücadele edecek, halkın iradesini taçlandıracağız. Vesayetlerle istikbalimizi gölgelemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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