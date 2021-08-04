AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kozan'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kozan'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kozan'da yangın bölgesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Kozan'da

ADANA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kozan'da yangın bölgesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Kozan'da Kızlarsekisi Yangın bölgesinde, İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kızlarsekisi, Gökgöz ve Akarca mahalle muhtarları da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ilk olarak koyunları ve evi yanan Emine Yılmaz teyzeyi ziyaret ederek yaraların hızla sarılacağını kaydetti.

Kızlarsekisi mahallesinde vatandaşları ziyaret ederek gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tek ev bile olsa ziyaret edeceğim diyerek yangın bölgesinde yangınzedeler ile bir araya geldi.

Emine Yılmaz 60 yaşında olduğunu ve tüm geçimini burada hayvancılık ile sağladığını ifade ederek Ömer Çelik'e teşekkür etti.

Çelik yeni bir yangınla karşılaşılmaması için teyakkuz halinde olduklarını ifade ederek " Bölgede çadırlar kurulmuş, erzak ve kalacak yer sıkıntısı görmedim. Çadırlara buzdolabı da var. Bu bir afet elden geldiğince hızla söndürüldü. Bu acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yaralar hızla sarılacak. Hasar tespit çalışmaları bitti. Cumhurbaşkanımız burayı afet bölgesi ilan etti. Teyzemde evine kavuşacak. Dün itibari le bir çok yerde hayvan canları kaybolan vatandaşlarımızın yerine onların yerine koydular. Teyzemizin de telafi edilecek. Buralar güçlü bir şekilde toplanacak. Yeni bir yangınla karşılaşmamak için herkes teyakkuz halinde. Bu şekilde toparlamanın hızla ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz ama Antalya, Manavgat yangınlarının devam etmesinden üzüntü duyuyoruz. İnşallah daha fazla can kaybı ile karşılaşmayız. Şimdi düzenli hergün gelinerek buradaki hemşerilerimiz için gayret ediyorlar. Muhtarımız teşkilatımız çalışıyor. Orman teşkilatımız sıkıntı çıkmasın diye teyakkuzda çalışmalara devam ediyor" diye konuştu.

Ömer Çelik bölgede yangınzeler ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ında selamlarını kendilerine getirdiklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül