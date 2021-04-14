Bakan Selçuk: "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız"
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Bakan Selçuk: "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Selçuk: 'Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek sağlayacaklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründe çalışanlara destek sağlayacaklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yiyecek ve içecek sektörüne yönelik destek ödemesine ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, "Nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektöründeki çalışanlarımıza destek sağlayacağız" dedi.

Bakan Selçuk, Ramazan'ın içinde bulunduğu nisan ve mayıs aylarında yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlayacaklarını bildirdi. Buna göre mart ayında çalışması olanlardan nisan ve mayıs aylarında normalleşme desteğinden yararlanamayan ve çalışmaya devam edilen işçiler için işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri asgari ücret üzerinden hesaplanan prim Bakanlık tarafından karşılanacak. Prim desteğinin yanı sıra yine aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarının e-SGK sistemi üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, ödemelerin ise çalışanlara İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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