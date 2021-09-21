Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında "İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran...
Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında "İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, BM 76. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında " İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için gerekeni yaparız. İran üzerine düşeni yaparsa anlaşmaya dönmeye hazırız" dedi. - NEW YORK
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