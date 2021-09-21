Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi.
Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi. - NEW YORK
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