Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, 'Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor' dedi. - Haberler
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Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada,

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, "Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor" dedi. - NEW YORK

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Haber: Son dakika politika: ABD Başkanı Joe Biden, BM 76.Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, 'Küresel sağlık güvenliğini finanse etmemiz gerekiyor' dedi. - Haberler
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