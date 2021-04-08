Son dakika politika: AB ve Fransa, Lübnanlı yöneticilere yaptırım üzerinde çalışıyor
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Son dakika politika: AB ve Fransa, Lübnanlı yöneticilere yaptırım üzerinde çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: AB ve Fransa, Lübnanlı yöneticilere yaptırım üzerinde çalışıyor

Son dakika haberler: Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB), Lübnan'ın ekonomik çöküşünü durdurabilecek bir hükümet kurması için "Lübnanlı yetkililere yönelik yaptırım önerileri üzerinde çalıştığı" öne sürüldü.

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Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB), Lübnan'ın ekonomik çöküşünü durdurabilecek bir hükümet kurması için "Lübnanlı yetkililere yönelik yaptırım önerileri üzerinde çalıştığı" öne sürüldü.

Lübnan'a yapılan yardımların liderliğini yapan Fransa, Beyrut patlamasından bu yana ülke ekonomisini kalkındıracak bir hükümetin kurulması için siyasi sorumlulara çağırı da bulunmaya devam ederken, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB), Lübnan'ın ekonomik çöküşünü durdurabilecek bir hükümet kurması için "Lübnanlı yetkililere yönelik yaptırım önerileri üzerinde çalıştığı" öne sürüldü.

Geçtiğimiz Ekim ayında, yeni bir hükümet kurmak üzere atanan Saad Hariri'nin 18. kere, Hizbullah'ın müttefiki olan Cumhurbaşkanı Mişel Aoun ile görüştüğü, fakat yine anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün Senato'daki hükümet sorgulama toplantısında yaptığı açıklamada, "Kişisel çıkarlarının lehine genel çıkarları terk eden insanlara karşı somut öneriler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Le Drian ayrıca, "Bazı siyasi aktörler sorumluluklarını almazlarsa bu konuda bizimkini almakta tereddüt etmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde aldıkları veya almayı reddettikleri kararlar belirleyici olacak" demişti.

Varlıkları dondurulacak

Ayrıca uygulanması planlanan yaptırımlar arasında Lübnanlı yöneticilerin AB'deki varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı ile uygulanması ihtimaline ilişkin bakanlıktan iç rapor talep edildiği öğrenildi.

"Fransızlar Lübnan sorununu Avrupalılaştırmaya çalışıyor"

Üst düzey bir AB diplomatı ise basına yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta dışişleri bakanlarının son toplantısında, Le Drian'ın, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu'ndan olanaklar üzerinde düşünmelerini istediğini belirtti. "Fransızlar Lübnan sorununu Avrupalılaştırmaya çalışıyor" diyen Avrupalı diplomat, "Bu Fransızların tek başlarına halledebilecekleri bir şey değil. Tek başına verdikleri çabalar şimdiye kadar karşılığını almadı" dedi.

Diplomat, "Yaptırımlar doğrudan tartışılmadı, ancak Lübnan'daki siyasi tutumları değiştirmenin bir yolu ise, göz ardı edilemez bir seçenek. Lübnan'ın işleyen bir hükümete ihtiyacı var" açıklaması yaptı.

Öte yandan Paris hükümetinin yaptırım yapacak kadar ileri gitmekte hala tereddüt ettiği, ve yaptırım yapılması durumunda kimleri hedef alacakları konusunda titiz davranmaları gerekeceği ifade edildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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