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Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Polisten zehir tacirlerine geçit yok

Son dakika haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, emniyet ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son günlerde denetimleri sıkılaştırdı. Operasyonlarda 3 kişi tutuklanırken, 16 kişi hakkında işlem yapıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 kişiye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve G.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 3 kilogram 18 gram Hint keneviri (esrar), 145,15 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 19 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 1 kişiye ise tombala çektirmek suretiyle kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca 8 yıldır firari durumda bulunan, hakkında birçok suçtan aranma kararı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. isimli yakalanarak cezaevine teslim edildi. Polis ekiplerinin toplumun huzurunu bozan şahıslara yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - BURSA

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