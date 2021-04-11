Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı
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Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı

Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası ile ramazan dolayısıyla tarım işçilerine gıda yardımında bulunuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası ile ramazan dolayısıyla tarım işçilerine gıda yardımında bulunuldu.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı kırsaldaki Zeytinli Mahallesi'nde çadırlarda kalan tarım işçilerini ziyaret etti. Polisler, Müdürlük tarafından temin edilen 40 gıda yardımı kolisini ailelere teslim etti.

Tarım işçisi Yakup Altunbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve polis teşkilatına teşekkür etti.

Çadırlarında elektrik temini sorunu yaşadıklarını, çözümü için destek istediklerini ifade eden Altunbaş, "Devletimizden, milletimizden, güvenlik güçlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Bize yardımcı oluyorlar." dedi.

Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı
Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı
Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı
Son dakika haberi | Polisten tarım işçilerine gıda yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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