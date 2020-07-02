Son Dakika: Polisten "Malvarlığı ve Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" bilgilendirmesi
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Son Dakika: Polisten "Malvarlığı ve Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" bilgilendirmesi

Son dakika habere göre Muş Emniyet Müdürlüğü, "Malvarlığına Karşı Suçlar ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konuları hakkında vatandaşları bilgilendirmek için stant kurarak broşür dağıttı.

Son Dakika: Polisten
02.07.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:16

Muş Emniyet Müdürlüğü, "Malvarlığına Karşı Suçlar ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konuları hakkında vatandaşları bilgilendirmek için stant kurarak broşür dağıttı.

Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, programın telefona kurulumu hakkında yardımcı oldu. Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan stantlara gelen vatandaşları aydınlatan polis ekipleri, hem maske dağıttı hem de "Malvarlığına Karşı Suçlar ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" hakkında onlara broşürlü bilgilendirme yaptı.

Polisler tarafından dağıtılan broşürlerin içeriğinde 'aracınızı güvenmediğiniz kişilere teslim etmeyiniz, polis, asker, hakim veya savcı sizden para istemez, araç alıp-satarken tedbirli olun, araç kapılarını kilitlediğinizden emin olun, hediye mesaja kanma, gayrimenkul alıp-satarken tedbirli olun' uyarı mesajlarına yer alıyor.

Kadına yönelik şiddetin dışarı yansımadığını anlatan vatandaşlardan Derya Şan Sözen, "Kendi aile sorunlarını dışarı yansıtmadıklarını düşünüyorum. Ama bir yerden sonra bu bariyerleri kırmak gerekiyor, bir el ele vermek gerekiyor, üstesinden gelmek gerekiyor. Özellikle daha çok kırsal kesimlere gidip anlatılması gerekiyor. Çünkü onlar biraz daha içlerine kapanıklar, biraz daha kendi içlerinde yaşadıkları için dışarı yansıtamıyorlar. Çevremizde de var görüyoruz. Biz bir şekilde engel olmaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor" dedi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri de "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" broşürleri dağıtarak kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirmede bulundu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

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