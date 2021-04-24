Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan Metin D. (35), motosikleti bozulunca yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan Metin D. (35), motosikleti bozulunca yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, maske takmamak ve yetersiz ehliyetle araç kullanmak suçundan toplam 5 bin 389 lira ceza kesilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak ve silah ticareti yapmak suçundan aranması olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı Yunusemre Mahallesi'nde kısıtlama saatlerinde parkta oturan şüpheliler ihbarını alan polis ekipleri, söz konusu adrese gitti. Polis ekiplerini gören iki şüpheliden biri yaya olarak kaçarken, Metin D.' de motosikletine binerek kaçmaya çalıştı. Bir süre Metin D.'yi araçla kovalayan polis ekipleri, yaklaşık 2 kilometre sonra motosikletin arızalanması sonucu şüpheliyi yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları sorgulamada şüphelinin uyuşturucu kullanma ve silah ticareti suçundan aranması olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira, maske kurallarına uymamaktan 900 lira, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan bin 339 lira olmak üzere toplamda 5 bin 389 lira ceza kesildi.

Polis ekiplerine arkadaşlarıyla sohbet ettiklerini ifade eden Metin D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye ikide bir çekiyorsun. Psikolojik baskı yapıyorsun. Ayıp senin yaptığın" diyerek tepki gösterdi.

Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

'Durmayı sevmiyorum' sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
"Durmayı sevmiyorum" sözleriyle hatırlanan Aksaraylı sürücü, aşırı hız nedeniyle takla attı
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
Faaliyetleri durdurulan VeBitcoin ofisinde arama! Şirket yöneticilerine ulaşılamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Bülent Uygun Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | POLİSTEN KAÇARKEN MOTOSİKLETİ ARIZALANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 02:02:04. #1.14#

title