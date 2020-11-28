Son dakika! Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Son dakika! Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

28.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:50
Son dakika! Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi'nde devriye görevi yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli A.S. kovalamaca sonucu yakalandı.

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Gözaltına alınan zanlıya ait araçta yapılan aramada 1 silah ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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