Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
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Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre VAN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, içinde 8 kaçak göçmenle terk edilmiş bulundu.

VAN'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, içinde 8 kaçak göçmenle terk edilmiş bulundu. Yapılan operasyonla gözaltına alınan 4 göçmen kaçakçısından 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından otomobil, içinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kaçak göçmenle terk edilmiş olarak bulundu.

Yapılan çalışmanın ardından polisin düzenlediği operasyonla 4 göçmen kaçakçısı yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Son dakika haberi! POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİLDE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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