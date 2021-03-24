Son dakika: Polisten kaçan motosikletten atılan poşetten uyuşturucu çıktı
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Son dakika: Polisten kaçan motosikletten atılan poşetten uyuşturucu çıktı

24.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:28
Son dakika: Polisten kaçan motosikletten atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uyşmayarak kaçan motosikletten atılan poşetten 510 gram esrar çıktı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uyşmayarak kaçan motosikletten atılan poşetten 510 gram esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Yeşil Mahalle Kanal Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada üzerinde 2 şahsın bulunduğu plakasız siyah renkli motosikletli şahıslara "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçmaya çalışan şahıslardan biri üzerinde bulunan poşeti yol kenarına attı. Atılan poşeti inceleyen ekipler poşet içerisinde 510 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirdi.

Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde bir evde yapılan aramada, 675 adet Captagon hap ve daralı 2,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili R.K ve F.Ö isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Son dakika: Polisten kaçan motosikletten atılan poşetten uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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