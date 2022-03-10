Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika... Polisten bayanlara KADES uygulaması

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadın Acil Destek Mobil Uygulaması (KADES) bilgilendirerek programın telefonlara indirilmesini sağladılar.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadın Acil Destek Mobil Uygulaması ( Kades ) bilgilendirerek programın telefonlara indirilmesini sağladılar.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla uygulamaya konulan KADES programıyla ilgili olarak broşür dağıtımı yapıldı. KADES uygulamasını telefonlarına kurmaları konusunda yardımcı olunarak nasıl kullanıldığı konusunda bilgilendirme yapıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, KADES, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title