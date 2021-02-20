Son dakika haberleri: Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi
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Son dakika haberleri: Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

20.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:59
Son dakika haberleri: Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

Son dakika haberi: Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürpriziÇORUM'da doğum gününü çok sevdiği polislerle kutlamak isteyen 5 yaşındaki Elif Dayı için babası Bilgehan Dayı, durumu polise bildirdi.

Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

ÇORUM'da doğum gününü çok sevdiği polislerle kutlamak isteyen 5 yaşındaki Elif Dayı için babası Bilgehan Dayı, durumu polise bildirdi. Pasta alıp adrese gelen polisler, küçük kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Bilgehan Dayı'nın kızı Elif Dayı, 5 yaşına girdi. Küçük kız doğum günü kutlamasında çok sevdiği polislerinde yanında olmalarını istedi. Bunun üzerine babası emniyet müdürlüğüne mail yoluyla kızının talebini iletti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de pasta alarak Ulukavak Mahallesi'ndeki eve geldi. Karşısında polisi gören küçük kız şaşkınlığını gizleyemedi. Elif'in doğum gününü kutlayan ekipler, küçük kıza hediyeler verdi. 

Son dakika haberleri: Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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