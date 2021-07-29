Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı

Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerini tüfekle vurmakla tehdit ederek evinden çıkmayan Adil Y., yaklaşık 3 saatlik sürede ikna olmayınca eve giren Özel Harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini kaldırmasını isteyen polis ekiplerini tüfekle vurmakla tehdit ederek evinden çıkmayan Adil Y., yaklaşık 3 saatlik sürede ikna olmayınca eve giren Özel Harekat ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Adil Y., 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe sokak üzerinde kaldırıma park ederek evine gitti. Bir süre sonra sokaktan geçemeyen bir sürücü polise ihbarda bulunarak otomobilin kaldırılmasını istedi. Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Adil Y., iddiaya göre telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerini ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi.

ÇEVREDE ÖNLEM ALINDIÇelik yelekli polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik tedbiri aldı. Apartmanın olduğu sokağa ise Asayiş Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Tramvayın geçtiği Hasan Polatkan Bulvarı ile apartmanın olduğu sokak tamamen yaya ve araç trafiğine kapanırken, toplanan vatandaşlar ise bölgeden uzaklaştırıldı. Evinin odasında 1 el havaya ateş eden Adil Y., yaklaşık 3 saatlik süren ikna çabalarına aldırış etmeyip, teslim olmadı. Elindeki tüfekle tehditler savuran Adil Y. için Özel Harekat ekibi devreye girdi. Apartmana giren ekipler, Adil Y.'yi daire kapısına silahsız çıkması konusunda ikna ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Adil Y., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yaklaşık 3 saat yaya ve araç trafiğine kapalı olan Hasan Polatkan Bulvarı ve çevre sokaklar yeniden açıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Trabzon'da akrabalar arasında silahlı kavga: 4 ölü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
Para vermeyen eşine kızdı, evi küle döndürdü
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ; SİLAH TUVALETİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Tanju Bilgiç İlham Aliyev Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Ali Koç Muslera Roger Schmidt Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Polisleri tüfekle vurmakla tehdit etti, 3 saatin sonunda gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 20:44:22. #1.15#

title