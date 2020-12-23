Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun
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Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun

23.12.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33

Son dakika haberi... ÇORUM'da hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü evinde, asansörü arızalı binanın 5'inci katına polis memurunun sırtında taşınan Müzeyyen Kahramantekin (85), "Yavrularım, sırtlarında evime kadar beni çıkardı.

ÇORUM'da hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü evinde, asansörü arızalı binanın 5'inci katına polis memurunun sırtında taşınan Müzeyyen Kahramantekin (85), "Yavrularım, sırtlarında evime kadar beni çıkardı. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Çorum'da dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen ancak refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Ekipler de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadın ile yola çıktı. Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis memuru Hasan Başpınar, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci kattaki dairesine kadar çıkardı.

'EVİN ADRESİNİ UNUTTUM, POLİSLER BULDULAR'Polislere teşekkür eden Müzeyyen Kahramantekin, "O gün polisler beni evime bıraktı. Allah işlerini rast getirsin bana çok yardımcı oldular. Evimi tarif edemedim. Evin adresini unuttum. Onlar bir yerlerden benim evimin adresini öğrenip beni evime kadar getirdiler. Sonra da beni yavrularım sırtlarında evime kadar çıkardılar" dedi.'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'Yaşlı kadının kızı Leyla Kılıç da, "Annem hastanede tedavisi bitmiş ancak ev adresini hatırlayamamış Allah razı olsun polislerimizden bir şekilde annemin oturduğu evi bulmuşlar ve getirmişler. Tabi asansör bozuk olduğu içinde polis memuru annemi sırtında çıkarmış, haklarını helal etsinler" diye konuştu.

Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun
Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun
Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun
Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun
Son dakika! Polisin sırtında taşıdığı yaşlı kadın: Allah onlardan razı olsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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