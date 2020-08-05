Son Dakika | Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi
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Son Dakika | Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi

Son dakika haberleri: BURSA'nın İnegöl ilçesinde maske uygulaması yapan polis, maskesiz olan gençleri durdurdu.

Son Dakika | Polisin maske sorduğu genç: 'Maske zorunluluğundan haberim yok' dedi
05.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:50

BURSA'nın İnegöl ilçesinde maske uygulaması yapan polis, maskesiz olan gençleri durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. (18), "Maske zorunluluğu olduğunu bilmiyordum" dedi.

İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle akşam saatlerinde de uygulamalarını sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde uygulama yapan polis, maske kullanmayan 2 genci durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A.  "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu, ceza yazamazsınız ki" dedi. Polis, Ömer Faruk A. ve arkadaşı Yasin K.'ye (18) toplam 1800 TL para cezası kesti.


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Kaynak: DHA

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