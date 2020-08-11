Son Dakika: Polisin korona virüs uyarısına 'Acele gitmemiz lazım' yanıtını verdi Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da 5 noktada 30 polisin katılımıyla yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adana'da 5 noktada 30 polisin katılımıyla yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Korona virüs tedbirlerinin de hatırlatıldığı etkinlikte bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada 'Acele gitmemiz lazım' diyerek uzaklaşması dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 5 noktada 30 polisle yayalara kırmızı ışıkta yoldan geçmemeleri, sürücülere ise yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yaptı. Ayrıca polisler herkesi korona virüs tedbirlerine karşı da bilgilendirerek uyarıcı el broşürü dağıttı.

Öte yandan, Seyhan İlçesi'ne bağlı Türkkuşu Kavşağı'nda polisin bir yayanın polisin virüsle ilgili uyarı yaptığı sırada 'Acele gitmemiz lazım' diyerek gitmesi dikkat çekti.

Ayrıca polisin bilgilendirme yaptığı sırada 8 yayaya ve 15 sürücüye Trafik Kanunu'nun 74.maddesi gereğince ceza kesildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA