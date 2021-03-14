Son dakika haberi: POLİSİN KADES HASSASİYETİ...

2,5 dakikada ulaştılar, yeğenim bastı diyen kadına önemli olan yüklemeniz dediler....

Olan biten yaka kamerasına yansıdı

Hilal ÖZTÜRK -Ömer HASAR -Can EROK İSTANBUL, (DHA) 'KADINA yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında uygulamaya başlanan KADES (Kadın Acil Destek Programı) ile 3 yılda 92 bin 406 olaya müdahale edildi. DHA ekibi Türkiye genelinde 1.5 milyon kadının kullandığı uygulamada polisin İstanbul'daki çalışmasını yerinde görüntüledi. KADES'te olay yerine varmada hedef süre ise 5 dakika.

KADINA ŞİDDET İHBARINA 5 DAKİKADA MÜDAHALE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Gülpınar Adir, KADES uygulamasıyla ilgili DHA ekibine açıklamalar yaptı. KADES'in 2018 yılında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sadece kız çocukları ve kadınların kullanabileceği bir sistem olarak geliştirildiğini belirten Şube Müdürü Adir 'KADES, Kadın Acil Destek Programı'nın kısaltılmış adıdır. 16 yaşındaki kız çocuklarımız ve tüm kadınlarımızın akıllı telefonlarına indirebileceği kolay bir uygulamadır. Şu ana kadar Türkiye'de 1 milyon 535 bin 830 kadınımız bu uygulamayı telefonlarına indirdi. Türkiye genelinde 92 bin 406 ihbar aldık ve ihbarlara müdahale ettik dedi.

Uygulamanın akıllı telefonlarındaki arama motoruna KADES yazıldığında çok rahatlıkla indirilebileceğini belirten Gülpınar Adir, Bu uygulama indirildiğinde, ad-soyad gibi tüm kimlik bilgilerinin eksiksiz girilmesi gerekiyor. Bu bilgiler girildikten sonra, bir mesajla şifre gönderiliyor. Şifre girildikten sonra ise sistem otomatik olarak aktif hale geliyor ve buton oluşturuyor. Butona basıldığı anda en yakın polis ekibi yönlendiriliyor. Bizim hedefimiz 5 dakika içinde ekiplerimizin olay yerine ulaşması ve mevcut tehlikeli durumun ortadan kaldırılması. Butona basıldığı andan itibaren ihbar sisteme düşer. Butona basıldıktan sonra en yakın polis ekibi olay yerine ulaşıyor. Trafik yoğunluğu gibi bazı aksamalar olsa bile belirlediğimiz süre 5-7 dakikada olay yerine ulaşmak. şeklinde konuştu

'BENİM İHTİYACIM YOK DEMEYİN, KADES'İ İNDİRİN

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Gülpınar Adir, genç kızlar ve kadınların KADES uygulamasına benim ihtiyacım yok, 'Böyle olaylar başıma gelmez' diye düşünmeden indirmesi gerektiğini belirtti. Adir 'Siz yaşamasanız da belki o sırada bulunduğunuz yerde sistemden haberi olmayan şiddet mağduru olan kızlar ve kadınlar olabilir. Siz orada butona bastığınızda polis oraya gelerek olaya müdahale edecektir şeklinde konuştu.

'BUTONA BASTIKTAN SONRA KALABALIK ALANDA BEKLEYİN

Şiddet olayı ya da tehdidiyle karşılaşılması halinde telefondan arama yapmak yerine butona basmanın daha kolay olduğunu belirten Adir 'Böyle bir olayla karşılaştığınızda butona bastınız ve polisi bekliyorsunuz. Kendi güvenliğinizi örneğin kalabalık bir yere geçerek veya bağırıp yardım isteyerek alabilirsiniz. Polis size ulaşıncaya kadar zarar görmenizi engellemiş olursunuz. Polis kısa sürede olay yerine geldiğinde olaya müdahale edecektir dedi.

OLAY YERİNE HIZLA ULAŞILIYOR

KADES butonuna basıldığı anda İstanbul Emniyeti Muhabere Merkezi'ndeki sistem alarm sinyali veriyor. Polisin ekranına şiddet mağduru kadının isim ve adres bilgileri düşüyor. İhbarı yapan kadının bulunduğu yere en yakın polis ekibi telsizle anons edilerek yönlendiriliyor. Polis ekipleri adrese hızla ulaşmak için büyük gayret gösteriyor. Polis ekibi KADES butonuna basan kadına ulaştıktan sonra önce ön bilgi alıyor. Şiddet uygulayan kişi varsa müdahale ediyor. Ardından en yakın polis merkezine getirilen şiddet mağduru kadınla ilgili yasal işlemler başlatılıyor.

YANLIŞ İHBARA GİDEN EKİP ÖNEMLİ OLAN UYGULAMAYI İNDİRMİŞ OLMANIZ

Bir başka ihbar üzerine polis ekipleri 2.5 dakika gibi kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan kadın, polis memurlarına uygulamayı telefonuna indirdikten sonra yeğeninin yanlışlıkla butona bastığını anlattı. Şaşkın ve tedirgin olduğu gözlenen kadın, polis memurları tarafından anlayışla karşılandı. Polis memurları 'Önemli olan bu uygulamayı indirmeniz, gerektiğinde mutlaka kullanın yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı