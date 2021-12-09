Son Dakika | Polisin durdurduğu araçtan otomatik silah çıktı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan bir aracın sol arka kapısının içerisine gizlenmiş otomatik silah bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, T.S. isimli şahsın silah taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Kırıkkale ve Kırşehir KOM Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar ilçesi kavşağında şahsın içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Savcılık kararıyla yapılan aramada, aracın sol arka kapı içerisine gizlenmiş otomatik silah ve silaha uygun bir adet şarjör, el kundağı ele geçirildi. Şüpheli şahıs T.S., adli işlem yapılmak üzere Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KIRIKKALE

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