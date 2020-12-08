Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı
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Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı

08.12.2020 07:40 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:48

Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücüye ve annesine pahalıya patladı.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polislerin 'dur' ikazına uymayan sürücüye ve annesine pahalıya patladı. Kovalamaca sonucu yakalanan her iki şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin dur ikazına uymamaktan toplan 10 bin TL ceza kesildi.

Koronavirsü tedbirleri kapsamında Milli irade meydanında polis ekipleri uygulama yaptı. Yapılan uygulamada gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Uygulama noktasında ekipler tarafından gelen 16 ADG 715 plakalı otomobil durdurulmak istendi, ancak sürücü polislerin ikazına uymayarak kaçtı. Kaçan aracın peşinden giden ekipler nefes kesen kovalamaca sonucu İnegöl organize sanayi girişinde önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü Bahadır T ile annesi Burcu T olduğu tespit edildi. Annesini hastaneye götürmek için evden çıktığını söyleyen sürücü ehliyetsiz olduğu için durmadığını söyledi. Gözyaşlarına boğulan anne ise oğlunu durması için uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söyledi. Fenalık geçiren Burcu T için polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık görevlileri rahatsız olan kadını hastaneye götürdü. Polis ekipleri anne ve oğluna ceza yağdırdı. her iki şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, ehliyetsiz araç kullanmaktan ve polisin dur ikazına uymamaktan toplan 10 bin TL ceza kesildi. - BURSA

Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı
Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı
Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı
Polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçması pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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