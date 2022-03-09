Son dakika gündem: Polisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı - Haberler

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Son dakika gündem: Polisin "dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberleri... Iğdır'da polisten kaçan ve kullandığı araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da polisten kaçan ve kullandığı araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tuzluca ilçesi yolunda yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu, kaçak sigaraları taşıdığı belirlenen aracın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönden kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Son dakika gündem: Polisin dur ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı

Son dakika gündem: Polisin dur ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı

Son dakika gündem: Polisin dur ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Iğdır, Güncel, Haberler

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