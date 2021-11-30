Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Haberler
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Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta polisin 'dur' ihtarına uymadığı sürücü ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta polisin 'dur' ihtarına uymadığı sürücü ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

İddiaya göre kontrol noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan İ.Y.; idaresindeki 41 ACL 681 plakalı aracıyla yoluna devam etti. Ekiplerin kovaladığı sürücü Karaelmas Mahallesi Bülent Şanal Caddesi üzerinde yakalandı. Ekipler aracı asayiş ve trafik yönünden incelerken sürücü ile ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Mahalle sakinlerinin de araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Trafik ekipleri de olay yerine gelerek sürücü ve aracın belgelerini kontrol etti. Sürücü; ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK

Son dakika! Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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