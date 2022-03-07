POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI - Haberler

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POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti terk ederek kaçtı.

ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti terk ederek kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 33 AHM 19 plakalı motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli, motosikleri terk ederek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Polis tarafından yapılan incelemede motosikletin trafikten men olduğunu öğrenildi. polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ MOTOSİKLETİ BIRAKIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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