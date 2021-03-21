Son dakika: Polisin Dikkati Sayesinde Kurtuldu
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Son dakika: Polisin Dikkati Sayesinde Kurtuldu

21.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:03
Son dakika: Polisin Dikkati Sayesinde Kurtuldu

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin dikkati sayesinde, kaza tehlikesi geçiren 2 yaşındaki kayıp kız çocuğu kurtarılarak ailesine ulaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin dikkati sayesinde, kaza tehlikesi geçiren 2 yaşındaki kayıp kız çocuğu kurtarılarak ailesine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Pazaryeri Mahallesi Şehit Hasan Küçükçoban Caddesi'nde trafik ekipleri devriye atarken, eski Tariş binası önünde yola koşan kız çocuğuna seyir halindeki motosikletin çarpmak üzere olduğunu fark ederek müdahalede bulundu. Çocuğun çarpılmasını engelleyen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada çocuğun kayıp olduğunu belirledi. Çevrede yapılan araştırmada aynı caddedeki bir evde yaşadığı, adının da Adal Eftal Ulutaş (2) olduğu belirlenen çocuk, ekiplerce ailesine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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