Son dakika... Polisin dikkati 75 bin TL'nin dolandırıcıların eline geçmesini önledi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bankadan çektiği 75 bin TL'yi telefon dolandırıcılarına kaptırmak üzere olan bir şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde ticari taksiden inerek şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın olduğunu gören polisler şahsın yanına giderek kimlik sorgulaması yaptı. İsminin Mevlüt A. olduğu belirlenen şahsa ekipler 'bir sıkıntın mı var neden böyle tedirginsin' diye sorular sormaya başlayınca gerçek ortaya çıktı. Mevlüt A., ekipleri telefonda kendisini arayan şahısların kimliğinin fotokopisinin kullanılarak çeşitli yasa dışı işler yapıldığını söylediklerini, bu durumu düzeltmek için Bolvadin Cumhuriyet Savcısı olan Ahmet Bozyiğit'e 75 bin TL para yatırmam gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Şahsın bankadan çektiği 75 bin TL güvenli bir şekilde tekrar bankaya yatırıldı

Bunun üzerine şahsın dolandırılmaya çalışıldığını anlayan polis ekipleri Mevlüt A.'yı polis merkezine götürerek önce sakinleştirip ardından, hiçbir savcı, hakim ya da polisin vatandaştan para istemeyeceğine ikna etti. Ekipler sonrasında ise şahsın bankadan çektiği ve bir poşete koyduğu 75 bin TL'yi, Mevlüt A.'yı ikna ettikten sonra banka şubesine götürerek hesabına tekrar yatırmasını sağladı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde Mevlüt A.'nın bankadan çektiği 75 TL tutarındaki para dolandırıcıların eline geçmeden kurtarılmış oldu. - AFYONKARAHİSAR

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