Son dakika... Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca tutuklandı
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Son dakika... Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da sokakta karşılaştığı polisten GBT'sinin yapılmasını isteyen genç, yapılan GBT'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da sokakta karşılaştığı polisten GBT'sinin yapılmasını isteyen genç, yapılan GBT'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.A.T. sokakta karşılaştığı polis memurunun yanına giderek GBT'sinin yapılmasına istedi. Yapılan GBT'de M.A.T.'nin hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve bu suçtan arandığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki şahıs gözaltına alınıp Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik polisi tarafından Samsun Adliyesine sevk edilen M.A.T. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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