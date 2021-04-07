Son dakika... Polisi görüp GBT yaptırdı, hapis cezası çıkınca tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da sokakta karşılaştığı polisten GBT'sinin yapılmasını isteyen genç, yapılan GBT'de hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.