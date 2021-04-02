Son dakika! Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Son dakika habere göre Afyonkrahisar polisi tarafından İzmir'den Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.