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Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı Uyuşturucuları sobaya da tuvalete de atsalar kurtulamadılar İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde, polis ekiplerince şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken,...

İZMİR (İHA) - Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı

Uyuşturucuları sobaya da tuvalete de atsalar kurtulamadılar

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde, polis ekiplerince şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, tuvalet deliğine ve soba içerisine atılan uyuşturucu maddeler polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Maddelerin polis tarafından bulundukları yeden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ödemiş-İzmir yolu Demircili mevkiinde M.K., isimli şahsa ait araç polis ekiplerince durduruldu. Yapılan aramalar sonucunda şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından şüpheli şahsın iş yerinde yapılan çalışmalarda ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

Tuvalet deliğinden ve soba içerisinden uyuşturucu maddeler çıktı

Öte yandan, polis ekiplerince, M.S., ve R. A., isimli şüphelilerin Bayındır Çırpı köyünde bulunan evinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram bonzai, 6 adet gerica hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerin polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan M.K, MS., ve R.A., işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı

Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı

Polisi gören zehir tacirleri, uyuşturucuları tuvalet deliğine ve sobaya attı

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