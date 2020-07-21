Son dakika... Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar
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Son dakika... Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde zili çalan polisi ellerinde eşyalarıyla birlikte karşılarında gören aile soyulduklarını anladı.

Son dakika... Polisi ellerinde eşyalarıyla karşılarında görünce soyulduklarını anladılar
21.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:32

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde zili çalan polisi ellerinde eşyalarıyla birlikte karşılarında gören aile soyulduklarını anladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşandı. Suriye'den Türkiye'ye gelerek Ceylanpınar'a yerleşen Abdülaziz Hammadi ve ailesinin evi sabah erken saatlerde soyuldu. Balkondan eve giren hırsızlar 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı.

Hırsızları devriye atan polisler yakaladı

Bölgede devriye atan polisler, R.K. ve Y.İ. isimli şahısların o saatte sokakta olmalarından şüphelendi. Durdurulan şahısların üst aramasını yapan polisler, taşıdıkları çanta içerisinde 2 adet cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve bir miktar para olduğunu belirledi. Zanlılar, polisin sorgusunda hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Polisi karşılarında görünce soyulduklarını fark ettiler

Polis ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık olayının gerçekleştiği eve gitti. Evin zilini çalan polisler, uyuyan aileyi uyandırdı. Kapıyı açan aile, polisi ellerinde eşyalarıyla görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Soyulduklarını o anda fark eden aile polis ekiplerine teşekkür etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından hırsızların çaldığı malzemeler aileye teslim edildi.

"Türk polisine teşekkür ederiz"

Polisin kapılarına gelmesiyle soyulduklarını anladıklarını söyleyen Abdülaziz Hammadi, "Sabah emniyet güçleri burada devriye atarken hırsızlık yapan şahısları yakalamış. Üzerlerinde bir takım eşyalar bulmuş. Eşyaların kime ait olduğunu sorunca bize ait olduğunu söylemişler. Emniyet güçleri gelip bizi uyandırdılar. Bir şeyiniz eksik mi diye sordular, biz de kontrol ettiğimizde telefonlarımızın, tablet bilgisayarımızın, paramızın ve benzeri malzemelerimizin eksik olduğunu fark ettik. Şahıslardan eşyalarımızı geri aldık. Türk polisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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