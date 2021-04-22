Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı
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Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı -Kısıtlamada oyun oynadılar polise yakalanmamak için girişe kamera kurdular Korona virüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor.

Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı

-Kısıtlamada oyun oynadılar polise yakalanmamak için girişe kamera kurdular

TEKİRDAĞ - Korona virüs kısıtlamasından kaçınmak için vatandaşlar bin bir türlü ilginç yönteme başvurmaya devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir iş yerinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, işyerinin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurulduğunu tespit ederken, içeride oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesildi.

Ülkenin başına bela olan korona virüs salgının kısıtlamasından kaçmak için oyun meraklıları bin bir türlü ilginç yönteme başvuruyor. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Şeyhsinan Mahallesinde denetimlerde bulunan polis ekipleri, kısıtlamaya rağmen açık olan bir kahvehaneye girdi. Kahvehaneyi kontrol eden ekipler, içeride yaptıkları kontrolde 15 kişinin kahvehane masalarında oyun oynadığını tespit etti.

Girişe özel düzenekle güvenlik kamerası kurmuşlar

İçeride yapılan detaylı denetimlerde polise yakalanmamak için işyeri işletmecisinin kahvehanenin girişine özel düzenekle güvenlik kamerası kurduğunu ve içerideki bir bilgisayardan kahvehanenin giriş ve çıkışların izlendiğini fark etti. Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye toplamda 57 bin lira ceza kesilirken, iş yeri mühürlendi.

Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı
Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı
Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı
Son dakika! Polise yakalanmamak için kurdukları 'kamera' yöntemi cezadan kurtarmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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